Haziran ayında Wedbush'taki analistler, tüm iPhone 13 modellerinin LiDAR'a sahip olacağını ve Pro modellerinin 1 TB'a kadar depolama ile satışa sunulacağını iddia etmişti. Daha sonra TrendForce'daki analistler, LiDAR'ı iki Pro modeliyle ve depolamalarını 512 GB ile sınırlayarak her iki iddianın da doğru olmadığını söyledi. Ancak Wedbush analistleri Asya'daki tedarik zincirini yakından takip ettiler ve şimdi orijinal iddialarını yineliyorlar.

iPhone 13 Pro'larda 1 TB Depolama ve Tüm Modellerde LiDAR

İddia şöyle: Tüm modellerde LiDAR var ve iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max'te 1 TB seçenekleri bulunuyor. Bu, daha düşük depolama seçeneklerinin (128 GB ve 256 GB) iki katına çıkacağı anlamına gelebilir.

Analistler konuyla ilgili bir şey söylemiyor, ancak iPhone 13 neslinin satışlar açısından mevcut 12 neslini yakalamasını veya aşmasını bekliyorlar. Tedarik zinciri, mevcut modeller için 80 milyona kıyasla 90-100 milyon birimi hedefliyor. Bu da yıldan yıla yaklaşık %15'lik bir artış anlamına geliyor.

Tabii ki, bunda büyük bir etkisi olan çip sıkıntısı ile hedefler değişiyor. Yine de tahmin, aşılanma yaygınlaştıktan ve sonra ekonomi ve tüketici ilgisi toparlanmaya başladıkça Apple için karlı bir yıl olacağı yönünde.