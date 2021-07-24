Nokia'nın en temel telefonu olan 1.3 bile güncelleme açısından unutulmadı. Bununla birlikte Android One telefonların OS'nin yeni ana sürümlerini zamanında alacağına dair uzun zamandır unutulan vaat geriye dönüp bakıldığında hala komik görünüyor.

Nokia 1.3 Android 11 Güncellemesi

Bunun nedeni, bu Android One cihazının yalnızca şimdi, neredeyse bir yaşında olan bir Android sürümüne güncellenmesi. Güncelleme aşamalar halinde çıkıyor ve ilk aşama Avustralya'da satılan tüm birimleri içeriyor.

Bir sonraki dalga, Nokia 1.3'ün mevcut olduğu diğer tüm ülkeleri ve bölgeleri içeriyor, ancak HMD Global, bir sonraki güncelleme dalgasının ne zaman geleceğini tam olarak söylemiyor. Umarız birkaç gün veya haftadan daha uzak olmaz.

Güncelleme bugün Avustralya'da dağıtıma başlandı ve özellik listesi olarak %100 tamamlanmış durumda.