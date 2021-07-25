Google Drive'ın paylaşım politikası her zaman oldukça liberal olmuştur, çünkü bir şeyi başka bir kişiyle gerçekten paylaşmak için herhangi bir kısıtlama veya ikinci onay katmanı yoktur. Tek yapmanız gereken paylaşım arayüzüne geçerli bir gmail girmek ve bu kaynak diğer kullanıcının "Benimle paylaşılanlar" bölümünde görünecektir. Doğal olarak, bu istenmeyen spam ve diğer kötü niyetli içeriği etkinleştirir. Google Drive'da bir kullanıcıyı engellemek artık mümkün.

Google Drive'da Bir Kullanıcıyı Engellemek

Mayıs ayında Google, "Google Workspace kullanıcılarını ve yöneticilerini gelişmiş karşı kötüye kullanım ve tehdit analizi yetenekleriyle donatmak" için yeni ilgi çekici özellikler duyurdu. Bu özelliklerden biri, başka bir Google Drive kullanıcısını engelleme yeteneğidir. Artık özellik resmi olarak eklenmeye başladı ve neyse ki, yalnızca ödeme yapan Google müşterileri ile sınırlı değil. Ücretsiz kişisel hesaplar da kullanabiliyor.

Adımlar

Başka bir kullanıcıyı engellemek için, söz konusu kullanıcı tarafından paylaşılan istenmeyen içeriğin bir kısmına sağ tıklamanız ve ardından "engelle" seçeneğine basmanız yeterlidir. Bu, üç şey yapacak:

Başka bir kullanıcının gelecekte sizinle herhangi bir içerik paylaşmasını engeller. Örneğin, başka bir kullanıcının spam veya kötüye kullanım amaçlı içerik gönderme geçmişi varsa, bu yararlı bir kontrol olabilir.

Başka bir kullanıcı tarafından paylaşılan mevcut tüm dosya ve klasörleri kaldırır. Bu, belirli bir kullanıcıdan aynı anda paylaşılan tüm spam veya kötüye kullanım içeriklerinden kurtulmanın kolay bir yoludur.

Daha önce paylaşmış olsanız bile, kişinin içeriğinize erişimini kaldırır.

Oldukça güzel, ancak Drive'da belirli bir Google hesabını engellemenin, bir şekilde diğer Google hizmetlerinde de kişiyi engelleyebileceği belirtilmelidir. Bu cephede bilgiler biraz az ama yine de bahsetmeye değer. Bununla birlikte, vakaların büyük çoğunluğunda, fazladan engelleme katmanlarının bir sorundan ziyade sadece bir bonus olacağını varsayabiliriz.