Eski bir fotoğrafçının özdeyişi der ki en iyi fotoğraf makinesi cebinizde bulunan fotoğraf makinesidir ve dünyanın en popüler fotoğraf makinesi olarak gösterilen iPhone bunun en iyi örneği olabilir.

En İyi Fotoğraf Ödülü iPhone 7'nin

Bu noktayı daha da ileriye götürmek istercesine, 2021 iPhone Fotoğraf Ödülleri açıklandı ve kazanan fotoğraf iPhone 7 kullanılarak çekildi. Donmuş Transilvanya kışında bulutlu gökyüzünün altında arazideki iki çobanın gösterildiği portre ustaca çekilmiş.

iPhone 7 ayrıca Kutup İçin Yeni Giysiler başlıklı fotoğrafla Diğer kategorisinde de kazanan oldu. 2021 iPhone Fotoğraf Ödülleri'nde birinciliğin eski bir iPhone'a gitmesi aslında şaşırtıcı değil. Çünkü nesiller arasındaki fotoğraf kalitesi farkı uzun zamandır birbirine yakındır. Bir adam ve atının bağını gösteren siyah-beyaz çekim ise ikinci oldu (iPhone 11 Pro).

Fotoğraflar arasında iPhone 12 serisi ile çekilen ve Portre, Natürmort veya Seyahat gibi çeşitli niş kategorilerde birkaç birincilik alan örnekler de var. Fotoğrafların tamamı için buraya tıklayın.

iPhone 12 Pro and 12 Pro Max kazandıran bazı fotoğraflar