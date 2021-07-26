Samsung Galaxy Z Flip 3, endüstride saygı gören bir isim olan Ice Universe'e göre maksimum 15W şarj hızına sahip olacak. Bir pil sertifikası sızıntısı daha önce de aynı şeyi ortaya çıkarmıştı, ancak o zamanlar aramızdaki iyimserler şarj cihazının watt değerinin 15W olduğunu varsaymıştı. Bu bilgi Galaxy Z Flip 5G'nin şarj hızı ile aynı olacağını ve pil kapasitesinin de 3.300 mAh'de aynı kalacağını bildiriliyor.

Galaxy Z Flip 3'ün Hayal Kırıcı Şarjı Hızı

Z Flip 3 muhtemelen 5nm Snapdragon 888 tarafından desteklenecek ve Flip 5G'nin 7nm Snapdragon 865 Plus tarafından beslendiği göz önüne alındığında pil ömrünü bir dereceye kadar uzatmaya yardımcı olacak. Yeni telefonun 120Hz ana ekrana ve önemli ölçüde daha büyük bir dış ekrana sahip olacağı söylentileri göz önüne alındığında, sözde artış fark edilmeyecektir.

15W şarj çoğu insan için sorun yaratmayacak olsa da, her ikisinin de 25W şarjı destekleyeceği iddia edilen Galaxy Z Fold 3 ve Apple iPhone 13 ile karşılaştırıldığında biraz yavaş. Çinli telefonlara karşı koyduğunuzda ise şarj hızı düpedüz yavaştır.

Elbette bu, kapaklı cihazı bir kenara bırakmanız gerektiği anlamına gelmiyor, çünkü daha önce bahsedilen ekran özellikleri, yenilenen tasarım ve 1000 doların altındaki bir fiyat etiketi Galaxy Z Flip 3'ü 2021'in en iyi telefonlarından biri yapabilir.

Flip 3 muhtemelen 11 Ağustos'ta duyurulacak ve 24 Ağustos'ta satışa çıkabilir.