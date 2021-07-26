Takipçilerinin gözdesi olan Honor Magic 3'ün tanıtım tarihi belli oldu. Magic 3'ün tanıtımı için etkinlik hazırlıklarını hızla sürdürüyor. Yakın zamanda Honor Magic 3, Honor X20, Honor V7 Pro ve diğer modeller basın toplantısında tanıtılacak.

Honor Magic 3'ün Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Görüldüğü gibi TechnoAnkit1 adlı twitter kullanıcısı tarafından sızdırılan tarih 12 Ağustos'u işaret ediyor. Etkinlikte tanıtılacak olan Magic 3, Snapdragon 888+ işlemcisi ile geliyor. Ayrıca 6.76 inç boyutunda, 2772×1344 piksel değerlerindeki QHD+ Amoled ekranı ile takipçilerinin gözdesi olmayı planlıyor. Günümüzdeki çoğu cihazın 60hz tazeleme oranındayken, Magic 3'ün 120hz'lik ekran tazeleme oranı oldukça iddialı.

Depolama seçenekleri 128, 256 ve 512 GB olmak üzere kullanıcıların karşısına çıkacak. RAM yönünde ise 8 veya 12 GB seçenekleri mevcut. Kullanım şeklinize göre alacağınız modeli belirlemek size kalmış. 4500 mAh bataryasının hızlı şarjı destekliyor oluşu da güzel detaylardan bir tanesi.

Honor Magic 3'ün 617 dolara çıkması bekleniyor. Sunduğu özelliklere göre fiyatını hak edecek mi? Hep birlikte göreceğiz.