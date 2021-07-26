12.9 inç Apple iPad Pro (2021), arka ışık olarak çok daha fazla sayıda LED kullanarak ekrana daha derin siyahlar, daha canlı renkler ve diğer iyileştirmeler sağlayan mini LED ekrana sahiptir. Apple'ın yakında duyuracağı iPad mini 6'yı mini LED ekranla donatmayı planladığını belirten birkaç söylenti vardı. Ancak bugün, Display Supply Chain Consultants (DSCC) kurucu ortağı Ross Young, yeni bir tweet ile bu söylentiyi yalanladı.

iPad 6 mini mini-LED Ekranla Gelmeyecek

Young, tweet'te orijinal söylentinin kaynağı olan Digitimes'ın yanlış olduğuna ve iPad mini 6'nın bu yıl mini LED ekran sunmayacağına dikkat çekti. Bu, altıncı nesil iPad mini'nin bu yıl piyasaya sürülmeyeceği anlamına gelmiyor, sadece mini LED ekranda görülen gelişmiş görüntüleri sunmayacak.

Önceki söylentilere göre iPad mini 6, TSMC tarafından geliştirilmiş 5nm işlem düğümü kullanılarak üretilen Apple A15 Bionic yonga seti tarafından desteklenecek. Tabletin kendisinin daha ince çerçeveler, kare köşeler ve Touch ID parmak izi tarayıcı ile entegre bir güç düğmesi ile donatılacağı bildiriliyor. Spekülasyonlar ayrıca tablette bir USB-C bağlantı noktasının bulunacağını ve ayrıca akıllı bir konektörü olacağını belirtiyor.

Ve elbette iPad 6 mini'nin ekranından bahsetmeden geçmek olmazdı. TF International analisti Ming-Chi Kuo'nun iPad mini 6'da 8,5 inç ila 9 inç arası daha büyük bir ekran olacağını belirtiyor. iPad mini'lerde geleneksel olarak kullanılan 7,9 inçlik ekrandan daha yüksek.