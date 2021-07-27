Qualcomm ve Amazon, Intel'in yeni Foundry Services projesinin ilk müşterileri olacak. Snapdragon yonga setlerinin arkasındaki şirket, SoC'lerini yeni RibbonFET transistör mimarisini kullanan ve gelişmiş güç yönetimi vaat eden 20A işlem teknolojisinde Intel'den tedarik edecek. Düğümün 2024 yılına kadar piyasaya sürülmesi planlanıyor. Amazon'un Web Hizmetleri bölümü (AWS), Intel'in yeni IFS paketleme çözümlerinden yararlanacak, ancak aslında Amazon için belirli bir yonga seti üretilmeyecek.

Intel ve Qualcomm'dan Çip Üretim Anlaşması

Üçüncü taraf şirketler için yonga setleri ve paketleme çözümleri yapmak, Intel'in iş planında büyük bir değişikliğin sinyalini veriyor ve 2025 yılına kadar yarı iletken segmentindeki lider konumunu yeniden kazanma hedefine işaret ediyor. Şirket ayrıca, işlemcileri için yepyeni bir adlandırma planı içeren yol haritasını açıkladı. Yaklaşan 12. nesil Alder Lake yongalarının bu sene çıkış yapmasıyla isimlendirme değişmiş olacak. Endüstri standardı nanometre düğüm adlandırma gidecek ve yerine sayılar gelecek. Evet, Intel yeni nesil 10nm şirket içi yonga seti Intel 7'yi kullanacak. %10-15 performans artışı vaat ediyor ve şu anda üretimde.

Bundan sonraki sürüm, 7nm düğüme dayalı Intel 4 olarak adlandırılacak ve 2023'te piyasaya çıkması bekleniyor. EUV litografisine dayalı olacak ve önceki sürüme göre %20 performans artışı vaat ediyor. Intel'in sıradaki çığır açıcı yeniliği olarak tanınan Qualcomm'un çiplerinin temel alacağı Intel 20A'nın 2024'ün ilk yarısında çıkması bekleniyor.