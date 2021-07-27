Yazımızda Samsung Galaxy M31 hard reset işlemi konusunda bilgi vereceğiz. İşleme başlamadan önce yedeklerinizi almayı ihmal etmeyin. Galaxy M31'i fabrika ayarlarına geri döndürmek için anlatılan adımları dikkatle uygulayın.
Samsung Galaxy M31 Hard Reset İşlemi
Telefonunuz eğer kapalı değilse Güç tuşuna basılı tutun ve bekleyin.
Ekrana çıkan menüden kapat seçeneğine basın, bu sayede telefonunuz tamamen kapanacaktır. Diğer adımda ise Güç tuşu + Ses açma tuşlarına aynı anda basılı tutun.
Recovery menüsüne giriş yaptığınız zaman Ses kısma tuşunu kullanarak Wipe data/factory reset adlı seçeneğinin üstüne gelin ve Güç tuşuna basın.
Karşınıza çıkan ekranda Ses kısma tuşuna bir kez basarak Factory data reset seçeneğine gelerek Güç tuşuna basarak işlemi başlatabilirsiniz.
İşlem bittiğinde sistem sizi tekrar bu ekrana geri getirecektir. Reboot system now seçili iken Güç tuşuna basarak telefonunuzun yeniden başlamasını sağlayabilirsiniz.