Çoğu gözler Samsung'un Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3 telefonlarının çıkışını göreceğimiz 11 Ağustos'taki Galaxy Unpacked etkinliğine çevrilirken, Ice Universe yaklaşan tablet amiral gemisi serisi Galaxy Tab S8 hakkında daha fazla ayrıntı paylaşıyor. Samsung'un amiral gemisi tablet serisinde SM-X906x model numarasını taşıyan bir Ultra model de göreceğiz.

Samsung Galaxy S22'lerin Yanında Galaxy Tab S8 Ultra Geliyor

Tab S8+ SM-X806x 10090mAh

Tab S8 Ultra SM-X906x 11500mAh — Ice universe (@UniverseIce) July 27, 2021

Yeni sızıntı, Tab S8 Ultra'nın 11.550 mAh pil taşıyacağını ve Android 12'nin üzerinde çalışan One UI 4.0 sunacağını gösteriyor. Ayrıca 10.090mAh pil ve Snapdragon 888 (SM8450) ile bir Tab S8+ (SM-X806x) da bekliyoruz.

Geçmiş sızıntılar, Tab S8 serisinin gerçekten de 8.000 mAh pil içeren 11 inç 120Hz LCD Tab S8 ile üç farklı cihaz getireceğini ortaya koydu. S8+'ın 120Hz yenileme hızına sahip 12,4 inç OLED sunduğu, Ultra'nın ise ekran boyutunu 14,6 inç'e çıkarabileceği söyleniyor. Galaxy S22 ve Tab S8 serisi muhtemelen 2022 1.Ç'de piyasaya sürülecek.