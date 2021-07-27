ZTE Buds ve LiveBuds Pro Özellikleri ve Fiyatı

Yepyeni Axon 30 5G, bugün ZTE tarafından piyasaya sürülen tek yeni ürün değildi, ona ZTE Buds ve LiveBuds Pro TWS kulaklıklar da katıldı. Standart Buds, oval yarı kulak içi uçlara ve dikdörtgen bir kasaya sahip AirPods benzeri bir tasarım sunuyor. LiveBuds Pro, ayarlanabilir silikon uçlar ve daha yuvarlak şarj kutusu ile geliyor.

ZTE Buds ve LiveBuds Pro Özellikleri

Her ZTE Bud sadece 3,4 gram ağırlığındadır ve su ve ter koruması sunar. Kulaklıklar ayrıca arama gürültüsünü azaltma özelliğine sahip ve kılıflarda 500 mAh pil bulunuyor. LiveBuds Pro, her bir kulaklıkta bulunan üç mikrofon tarafından aktif gürültü engelleme özelliği sunar. Suya ve tere dayanıklıdırlar ve kasayla birlikte toplam pil ömürleri 24 saattir.

Fiyatı

Hem ZTE Buds hem de LiveBuds Pro, siyah ve beyaz renklerde gelir. Tomurcuklar 169 CNY'ye (26 $), LiveBuds Pro ise 349 CNY'ye (54 $) satılıyor. Uluslararası fiyatlandırma ve bulunabilirlik ayrıntıları henüz açıklanmadı.