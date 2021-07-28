Çağımızda çoğu kişi fotoğraf düzenleme programlarıyla iç içe ve sürekli ihtiyaç duyuyorlar. Bu programların boyutu yüksek olduğu gibi kullanımı da bildiğiniz gibi bir hayli zor. Fotoğraftan istenmeyen nesneleri kaldırma konusunda sizlere en basit yöntemi göstereceğiz. Tamamen tarayıcı tabanlı ve istediğiniz cihazın tarayıcısından online olarak erişebilmeniz mümkün. Siz yine de indirmek isterseniz burayı ziyaret edebilirsiniz.

Fotoğraftan İstenmeyen Nesneleri Kaldırma

Inpaint'e giriş yapın ve karşınıza gelen ekranda Upload Image butonuna basın.

İstediğiniz fotoğrafı seçtikten sonra kaldırmak istediğiniz objeyi işaretlemeniz gerekiyor. Sol taraftaki menüden size uygun olan aracı seçin ve objeye sürükleyin. Görselde gördüğünüz gibi tamamen kırmızılaştırdıktan sonra yukarıdaki yeşil butona basın. Bu sayede fotoğraftaki istenmeyen objeyi kaldırma işleminiz başlamış olacaktır.

Sonuç bu şekilde. Programın zorlanması için gölgeli bir resim tercih ettik. Ona rağmen hiç de fena iş çıkartmadı. Siz de kolay ve hızlı şekilde fotoğraflarınızı bu şekilde düzenleyebilirsiniz.

Rötuş yapmak için ilk başta kullandığınız soldaki araçları tekrar kullanabilirsiniz. Son olarak Download diyerek düzenlediğiniz fotoğrafı kaydedebilirsiniz. Konu için sorularınızı bize iletmek istersiniz forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.