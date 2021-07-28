Huawei Çin'de İlk 5'ten Düştü

Huawei P50 serisi duyurusunun arifesinde, Çin'den gelen yeni pazar verileri, markanın ABD ticari yaptırımlarıyla başa çıkmakta zorlandığını, Huawei akıllı telefonlara yönelik talepte keskin bir düşüş olduğunu ortaya koyuyor.

Huawei (Neredeyse) Öldü

International Data Corporation (IDC), Çin'deki akıllı telefon sevkiyatlarının 2021'in ikinci çeyreğinde 78,1 milyon adede ulaştığını ve yeni model eksikliği ve devam eden çip sıkıntısı nedeniyle yıllık bazda %11 düştüğünü bildirdi.

Hem Çin'in hem de dünyanın eski 1 numaralı akıllı telefon markası olan Huawei, daha da fazla zemin kaybedip yerel ilk 5'e giremediği için çeyrek boyunca en büyük kaybeden oldu. Şirket, 'Diğerleri' kategorisine düştü. Kategoride Samsung ve OnePlus gibi uluslararası isimler var.

Yine de Huawei'in küllerinden iyi şeyler de doğdu: Eski alt marka Honor ilk kez ilk 5'e girdi. 6,9 milyon akıllı telefon gönderdi ve satışta az sayıda cihaz olmasına rağmen, çeyrek boyunca pazarın %8,9'unu kaptı.

Honor'un sevkiyatları geçen yılın aynı dönemine göre %46 düştü, ancak marka şu anda Huawei'in Çin akıllı telefon işinden geriye kalan pastanın çoğunu ele geçiriyor ve yakında Apple'ı geçebilir.

Apple, Çin'de En Çok Satan 2 Akıllı Telefona Sahipti

Apple'dan bahsetmişken, şirketin 2021'in ikinci çeyreğinde yıllık bazda %17 büyüme yaşadığı söyleniyor. IDC, Nisan ve Haziran ayları arasında Çin'de 8,6 milyon iPhone sevk ettiğini bildirdi.

Çin'de iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'e özellikle güçlü bir talep var. Apple'ın Çin'de en çok satan 2 akıllı telefonu bunlar. Vanilya iPhone 12 modelleri ve daha eski iPhone 11'in ne kadar iyi performans gösterdiği ise belli değil.