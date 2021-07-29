Samsung Galaxy S21 hard reset işlemi dediğimiz olay aslında diğer tabirle format atmaktır. Bu yüzden sıfırlama işlemine geçmeden önce tüm verilerinizin yedeklendiğinden emin olun. Aksi taktirde veri kaybı yaşayabilirsiniz.
Samsung Galaxy S21 Hard Reset İşlemi
İlk olarak telefonunuzu Type-C kablosu ile bilgisayara bağlayın.
Ardından Ses kısma tuşuna basılı tutarak Samsung logosunun gelmesini bekleyin.
Samsung logusunu görünce elinizi Ses kısma tuşundan çekerek, Ses açma ve Güç tuşuna basılı tutabilirsiniz.
Bunun sonucunda ekrana bir menü gelecektir. Ses kısma tuşu ile Wipe data/factory reset adlı seçeneğe gelerek Güç tuşuna bir kez basın.
Factory data reset'i seçerek Güç tuşuna basın ve sıfırlama işlemine başlayın.
Reboot system now seçeneği ile telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz. Konu ile ilgili sorularınızı forum sayfamızı ziyaret ederek bizlere iletebilirsiniz.