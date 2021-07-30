Apple bir süre önce cihaz sızıntılarını engellemeye ant içmişti ve bunların çoğu Weibo gibi Çin sosyal medya eşdeğerlerinin uçsuz bucaksız noktalarından geliyor. iPhone'ların Çin'de Foxconn tarafından monte edildiği ve oradaki birçok çalışanın bazen medya şöhreti bazen de bilgisayar korsanları ve koleksiyoncular için parçaların casus fotoğraflarını çekme ve hatta tüm mühendislik prototiplerini yakalama konusunda istekli olduğunu düşünürsek anlaşılabilir bir durum. Ancak sızıntılar şimdi azalıyor.

Apple Savaş Açtı: iPhone Sızıntıları Azalıyor

Apple, sızıntı önleme tehditleri konusunda gerçekten ciddi çıktı. Çünkü iPhone sızıntıları son zamanlarda azalıyor ve son sızıntılardan birini yapan bir Çin vatandaşı sosyal medyada satılık iPhone prototiplerini ilana açınca Apple'dan bir "tehdit" mektubu aldı.

Mektupta Apple, kullanıcıya sızıntıları kaldırması için standart 14 günlük süre veriyor ve de sızdırılan iPhone prototiplerini sağlayan kaynakları açıklamasını talep ediyor. Dahası bazı duyurulmamış Apple ürünlerini sızdıran diğer hesaplar da benzer bir mektup aldı. Hala almayanlar da var.

Örneğin, kısa süre önce 30 pimli bir konektöre sahip bir iPod prototipini sızdıran ancak hemen ardından hesabını temizleyerek Twitter'dan kaybolan Mr. White insanları şaşırtmıştı. Apple'ın mektuplarını görünce artık sebebini biliyoruz.