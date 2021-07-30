DxOMark, telefonun piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra Huawei'in P50 Pro'nun kapsamlı bir kamera incelemesini yaptı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, en yeni P serisi amiral gemisi toplam akıllı telefon kamera sıralamasında toplam 144 puanlık derece aldı ve ilk sıraya yerleşti. Öndeki 13 MP selfie kamera toplam 106 puanla Huawei için bir başka zafer oldu.

Huawei P50 Pro En Yüksek DxOmark Puanını Aldı

DxO, doğru renkler, geniş dinamik aralık ve mükemmel ince detay işleme ile sınıfının en iyisi dediği P50 Pro'daki 50MP ana sensör ve 40MP monokrom modülü övüyor. 64MP periskoptan yakınlaştırılmış çekimler, sınıfında lider ayrıntı koruma, düşük gürültü ve geniş dinamik aralık ile eşit derecede etkileyici bulunmuş. Gece fotoğrafları, harika pozlama, hızlı otomatik odaklama ve cilt tonu doğruluğu diğer güçlü noktaları oldu. Ancak Mate 40 Pro+ bu alanda hala daha iyiydi.

Videolar ayrıca istikrarlı otomatik odaklama performansının yanı sıra iyi bir genel pozlama ve dinamik aralık da sağladı. Selfie kamerası performansıyla ilgili birkaç kısa not var. Çekimler düşük gürültü seviyelerine sahipti, hem iç mekanda hem de gün ışığında büyük ayrıntı seviyeleri korundu ve etkili video sabitleme sağlandı. Aşağıdaki bağlantılardan P50 Pro'nun kamera performansı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Tam kamera incelemesi | Selfie kamera incelemesi