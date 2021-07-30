Bu hafta Windows 11'in yeni bir Dev Channel derlemesi olmayacak, ancak daha iyi bir şey var – ilk Beta derlemesi artık yayında. Microsoft, ilk Dev derlemelerini kurmaya meraklı olan ancak ancak daha kararlı bir sürümü tercih edenlerin Beta sürümüne geçmelerini öneriyor (Kaynak).

İlk Windows 11 Betası Yayınlandı: Nasıl İndirilir?

Normalde böyle bir sürüm tam bir yeniden yükleme gerektirir ancak sınırlı bir süre için Dev'den Beta kanalına yeniden yükleme yapmadan geçmek mümkün. Geçiş yapmak için Windows Update > Windows Insider Programı'na gidin.

Windows 11'in hala aktif geliştirme aşamasında olduğunu çoğu kişinin ana bilgisayarına yüklemesi için yeterince güvenilir olmadığını unutmayın. İşte üç kanalın ne hakkında olduğuna dair hızlı bir genel bakış:

Geliştirici derlemesini çalıştırmıyorsanız ancak Beta'yı denemek istiyorsanız, yine de Windows Insiders programına kaydolmanız gerekir. Doğal olarak, bilgisayarınızın sistem gereksinimlerini karşılaması gerekiyor ve nispeten yeni olan pek çok CPU bunu karşılıyor.