Motorola Edge 20 Serisi: Uygun Fiyatlı Amiral Gemisi

Bu kez yeni Motorola ailesinde üç cihazımız var. Standart Edge 20'yi ve en üst seviye Edge 20 Pro'yu (yukarıda görüldüğü gibi) ve Edge 20 Lite'ı görüyoruz. Her üç cihaz da binning'siz 108MP ana kamera (muhtemelen Samsung Isocell HM2), çentikli 32MP selfie kamerası, 5G, yüksek yenileme hızı OLED ekranlar ve birlikte verilen şarj cihazıyla 30W şarj hızı sunuyor.

Motorola Edge 20 Pro

Edge 20 Pro, üst seviye Snapdragon 888 yonga seti yerine Snapdragon 870'i tercih ediyor. Bu, geçen yılki Edge Plus'ın o sırada Qualcomm'un portföyündeki en iyi SoC olan Snapdragon 865'i taşıdığı göz önüne alındığında ilginç bir seçim.

Motorola'nın Pro cihazı ayrıca 6.7 inç 144Hz OLED panel ve 4.500mAh pil sunuyor. Kameralara gelince, 108MP ana kamera, makro modu sunan 16MP ultra geniş kamera ve 8MP 5X periskop lens (50X'e kadar dijital zoom yapabilen) var.

Edge 20

Standart model, ana ve ultra geniş kameralar ve 144Hz OLED ekran gibi Pro modeliyle aynı özelliklerin bazılarını korur. Ancak Motorola, 6.99 mm'de daha ince bir tasarım seçti ve bu da 4.000 mAh pilli bir telefonla sonuçlandı.

Diğer dikkate değer farklılıklar arasında Snapdragon 870'in orta menzilli ancak yine de güçlü Snapdragon 778G SoC lehine değiştirilmesi ve 3X 8MP telefoto lens için 5X periskop kameranın değiştirilmesi yer alıyor. Edge 20'yi 6GB/128GB veya 8GB/128GB seçenekleriyle göreceğiz (eğer ülkemize gelirse).

Edge 20 Lite

Edge 20 serisini beğeniyor ancak bir ton para harcamak istemiyor musunuz? İşte burada Edge 20 Lite devreye giriyor. Ailedeki en ucuz cihaz, bütçe odaklı Dimensity 720 yonga seti, 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip.

Telefon ayrıca 6.7 inç 90Hz OLED ekrana, 5.000mAh pile (yukarıda bahsedilen 30W şarj ile) ve üçlü arka kamera sistemine sahip. İkincisi, 108MP ana kamera, makro modlu 8MP ultra geniş kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşur. Esasında oldukça cömert.

Motorola Edge 20 Serisi Fiyatlandırması

En iyi Edge 20 Pro'yu isteyenlerin, tek 12GB/256GB model için 649,99 £ veya 699,99 € harcaması gerekecek. Telefon mavi vegan deri, Midnight Blue ve Iridescent White renklerinde mevcuttur. Bunun yerine vanilya Edge 20'yi ister misiniz? O zaman Buzlu Zümrüt, Buzlu Gri ve Buzlu Beyaz gibi renk seçenekleriyle 429,99 £ veya 499,99 € harcayacaksınız. Bu arada, Motorola Edge 20 Lite 299,99 £ veya 349,99 €'dan başlıyor. Cihaz Electric Graphite ve Lagoon Green renklerinde mevcuttur.

Moto, üç telefonun da Asya, Avrupa ve Latin Amerika'da satışa sunulacağını söyledi. Bu arada Edge 20 Lite ve Pro modelleri Orta Doğu'da da satışa sunulacak. Türkiye bu kez ihtimal dahiline.