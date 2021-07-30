Bu makalemizde Samsung Galaxy S21 soft reset işlemi için gerekli adımları sıralayacağız. Cihazınıza soft reset işlemi uygulamak istiyorsanız rehberimizde yer alan bilgileri eksiksiz şekilde uygulamanız gerekiyor.
Samsung Galaxy S21 Soft Reset İşlemi
Sağ tarafta bulunan Güç ve Ses kısma butonlarına basılı tutun.
Bunun sonucunda Power off / Kapat seçeneğine bir kez basmanız gerekmekte.
Ardından kapat ikonuna yeniden basarak telefonunuzun kapanmasını sağlayabilirsiniz. Biraz bekledikten sonra Güç tuşuna basılı tutarak telefonunuz yeniden açılacaktır.