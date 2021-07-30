Xiaomi Mi Pad 5 söylentileri yoğunlaşmaya başlıyor – üç model artı potansiyel bir dördüncü model olacak, ancak bunun bir Redmi tableti olduğunu görebiliriz, o yüzden şimdilik bir kenara koyalım.

Xiaomi Mi Pad 5 Tabletler Snapdragon 870 ve 860 İle Geliyor

Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro adı verilen iki model, Snapdragon 870 yonga setinden güç alıyor. Her ikisi de 8.750 mAh pilleri 67W hızla şarj ediyor. Pro modeli 5G bağlantısına sahip olacak ve arka tarafında 48 MP kamera var. Vanilya modeli, 12 MP kameralı, yalnızca Wi-Fi özellikli bir tablet olacak.

Her üç tabletin de 120 Hz yenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı ile aynı 10,9 inç IPS LCD'yi kullandığı söyleniyor. Beklenen çözünürlük 2.560 x 1.600 pikseldir. Ekran 4.096 basınç seviyesine sahip bir kalemi de destekleyecek.

Üçüncü modele Mi Pad 5 Lite deniliyor, eski Snapdragon 860 yonga setini kullanacak ve aynı zamanda yalnızca bir Wi-Fi seçeneği olacak. Söylentiler, 33W hızlı şarjı destekleyeceğini belirtiyor.

İlginç bir şekilde, her üç tablet de kutudan MIUI 12.5 ile çıkacak ve Ağustos ayında beklenen MIUI 13'ü kaçıracaklar. Tabletlerin kendilerinin de Ağustos ayında çıkması bekleniyor.

Bahsettiğimiz dördüncü model potansiyel bir Redmi tablettir. Bir Snapdragon 768G (veya belki bir Dimensity 1200) yonga setinden güç alacak. Bir FCC belgesi söz konusu tablet için 22,5 W şarja işaret eder. Bu model hakkında fazla bir şey bilinmiyor.