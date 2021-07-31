Samsung Galaxy S21 Download Mode'a Girme

Google Drive'ın paylaşım politikası her zaman oldukça liberal olmuştur, çünkü bir şeyi başka bir kişiyle gerçekten paylaşmak için herhangi bir kısıtlama veya ikinci onay katmanı yoktur. Tek yapmanız gereken paylaşım arayüzüne geçerli bir gmail girmek ve bu kaynak diğer kullanıcının "Benimle paylaşılanlar" bölümünde görünecektir. Doğal […] Daha Fazla