Galaxy S21'e yazılım yükleme gibi işlemleri yapmak istiyorsanız öncelikle download mode'a geçiş yapmanız gerekiyor. Rehberimizde Samsung Galaxy S21 download mode'a girme konusunda sizlere bilgi vereceğiz. Adımları eksiksiz şekilde uygularsanız cihazınızı download mode'a girmesini sağlamış olacaksınız.
Samsung Galaxy S21 Download Mode'a Girme
İlk etapta telefonunuzu Type-C uçlu kabloyla bilgisayara bağlayın. Ses kısma ve Güç tuşuna basılı tutarak logo gelene dek bekleyin.
Ardından Ses yükseltme ve Güç tuşlarına basılı tutarak recovery ekranına erişin.
Ses kısma tuşuna bir kez basarak reboot to bootloader seçeneğine gelin ve Güç tuşu ile onay verin.
Bir süre bekledikten sonra cihazınız download mode'a geçiş yapmış olacaktır. Sorularınız için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.