Yeni Galaxy Buds 2 Özellikleri ve Fiyatı

Yaklaşan Samsung Galaxy Buds 2 TWS kulaklıklar bir süredir söylentilerle karşımıza çıkıyordu ve sızıntıların kendileri de oldukça kapsamlıydı. Tasarım ve mevcut renklerin yanı sıra özelliklerin çoğunu halihazırda biliyoruz. Geriye fiyat kalmıştı.

Samsung Galaxy Buds 2 Özellikleri

Galaxy Buds 2 çoklu cihaz bağlantı desteğine sahip ve cihazlar arasında otomatik geçiş yapabiliyor. Buds Pro gibi hangi cihazdan müzik veya video oynatıldığına bağlı olarak otomatik bağlantı kuruyor. Buds+ aksine, Buds 2'de aktif gürültü engelleme olacak. 360 Audio desteğinin ise Pro'ya özgü olması bekleniyor.

Samsung Galaxy Buds 2 Fiyatı

Halihazırda çeşitli kaynaklardan bazı fiyat tahminleri almıştık ancak ilk kez bu tür sızıntılarda sağlam bir geçmişi olan bir teknoloji medyasının açıklamasını duyuyoruz. Dahili bağlantılar doğruysa, Galaxy Buds 2 Avrupa'da KDV dahil yaklaşık 173 Euro fiyatla satılacak.

Şu an itibariyle, Galaxy Buds Pro yaklaşık 130-140 Euro'ya satılıyor, ancak lansmanda yaklaşık 230 Euro fiyat biçilmişti. Bir önceki model sayılabilecek Galaxy Buds+ da 170€'dan piyasaya sürülmüştü yani fiyat artışı olmayacağı görülüyor. Bu fiyat Apple'ın AirPods Pro fiyat etiketinin de çok altında. Ve Buds2'nin ANC sunacağı gerçeğini düşünürsek, oldukça iyi bir fiyat.