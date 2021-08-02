Samsung bir süredir 200 MP'lik bir sensör üzerinde çalışıyor ve yeni ISOCELL'in önce bir Xiaomi Mi 12 akıllı telefona ulaşmasını bekliyoruz. Son sızıntılar, Koreli devin RGBW sensörlü 50 MP'lik bir sensör getirmeyi planladığını ve bunun bir Galaxy S22 akıllı telefonda olacağını gösteriyor.

Samsung Galaxy S22, 50 MP RGBW Sensörle Geliyor

Her iki sensörün bilgisi de genellikle bu tür bilgilerle ilgili sızıntılar yapan güvenilir Ice Universe'den geliyor ve Eylül ayında tanıtılacaklar.

Standart RGB çipi, kırmızı, yeşil ve mavi ışığı okuyan ve ardından bunları uygun renklere karıştıran sensörlerden oluşur, ancak RGBW ile artık saf beyaz ışık sunan beyaz bir LED var. Bunun teorik olarak yüksek kontrastlı sahnelerde gelişmiş vurgu sağlaması bekleniyor.

Huawei P8, böyle bir sensörü tanıtan ilk telefonlardan biri olduğu için pratikte nasıl çalıştığını zaten biliyoruz – 2015'te çıkan cihazın çekimleri netti. Elbette bu cihazda herhangi bir modern amiral gemisinin görüntü işleme yeteneklerine yakın bile olmayan 13 MP'lik tek bir kamera vardı. Bu nedenle yeni 50 MP RGBW sensörü, düşük ışık senaryolarında düşük parazitli çarpıcı fotoğraflar üretecek.