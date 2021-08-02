Geçen ayki güncelleme, FaceTime aramaları için Uzamsal Ses (Spatial Audio) ve ve Ortam Gürültüsünü Azaltma özelliğini getirmişti. Şimdi, yeni bellenim betası, AirPods Pro için Conversation Boost'u ekliyor. Peki nedir?

AirPods'taki Conversation Boost Özelliği Nedir?

En son bellenim beta sürümü 4A362b'dir ve Apple beta için herhangi bir sürüm notu sağlamamış olsa da Reddit'teki kullanıcılar, AirPods Pro'ya Conversation Boost adlı bir özellik getirdiğini keşfetti.

Bu özellik, AirPods Pro'nuz açıkken hüzme oluşturan mikrofonları kullanarak önünüzde konuşan kişinin sesini yükseltir. Apple daha önce bu özelliğin, özel bir cihaz olmadan başkalarını duymakta zorluk çeken hafif işitme sorunları olan kişiler için çok yararlı olacağını belirtmişti.

Bu özellik, AirPod'ları kulağından çıkarmak istemeyen ve yine de konuşmaya devam eden kişiler için de faydalı olabilir. Konuşma Güçlendirme diyebileceğimiz bu özellik bir erişilebilirlik seçeneğidir, bu nedenle etkinleştirme veya devre dışı bırakmak için iPhone'unuzun Ayarlarındaki Erişilebilirlik menüsüne gitmeniz yeterli.

AirPods Pro beta sürümünü çalıştırabilmeniz için Xcode 13 beta çalıştıran bir Mac'e, iOS 15 beta çalıştıran bir iPhone'a ve tam şarjlı bir AirPods Pro setine sahip olmanız gerek. Normal AirPod'lar veya premium AirPods Max bu özelliği desteklemiyor.

Ayrıca Apple, kullanıcıların AirTag ile nesneleri izlemeye benzer şekilde Find My uygulaması aracılığıyla her AirPod'u takip edebileceklerini duyurdu. Şu anda bu özellik henüz etkinleştirilmemiştir.