Aktivist ve teknoloji YouTuber'ı olan Hugh Jeffreys, DIY (Kendin Yap) araçlarını kullanarak tek SIM'li bir iPhone'u çift SIM'li bir cihaza dönüştürdü. Dünyadaki çoğu ülkede, birçok rakip telefon markasının aksine, yalnızca tek bir SIM kart alabilen iPhone'lar satılıyor. Ancak Çin, Apple'ın iki fiziksel SIM kartı destekleyen bazı iPhone modellerini sattığı tek ülkedir. Bu mod işlemi eSIM'i iptal ediyor.

iPhone 12'ye Çift nano-SIM Desteği Kazandırmak

Hugh Jeffreys entegre bir eSIM'e sahip ancak yalnızca bir fiziksel yuvaya sahip olan bir iPhone 12 kullandı ve sadece 24 dolara çift SIM değiştirme modülü sipariş etti. Yeni modül, çift SIM tepsisi, dahili SIM okuyucu ve bir çıkarma pimi ile birlikte geldi.

Jeffreys iPhone'u açtığında, orijinal modülle neredeyse aynı boyut ve şekilde olan yeni parçaları kolayca yerine oturttu. Apple, iPhone XR, iPhone 11 ve iPhone 12'nin SIM okuyucusunu çok kolay erişilebilen modüler bir parça olarak tasarlamıştır.

Jeffreys yeni modülü yerine taktıktan sonra sıra iPhone'un yazılımının yeni konfigürasyonda hem ön hem de arka SIM'leri okuyup okuyamayacağına bakmaya geldi.

Şaşırtıcı bir şekilde, telefon mod tamamlandıktan sonra derhal mükemmel bir şekilde çalışmakla kalmadı, aynı zamanda cihaz yeni yapılandırmayı "Fiziksel SIM" ve "Dijital SIM" yerine "Ön SIM" ve "Arka SIM" olarak tanıyıp görüntüleyebildi.

eSIM kart seçeneği tamamen ortadan kalkmış olsa da ve söz konusu iPhone 12 çift SIM yuvası olmadan üretilmiş olsa da, aslında çift SIM yuvasını tanıyacak şekilde programlanmıştı. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: