Google, daha ucuz bir YouTube Premium seçeneğiyle yeni kitlelere ulaşmaya çalışıyor. Premium Lite adlı yeni seçenek, reklamsız görüntüleme sunarken, YouTube Music gibi ek avantajlar içermez.

YouTube Premium Lite Geliyor

Bir ResetEra kullanıcısı tarafından tespit edilen bilgiler, bugün erken saatlerde Google tarafından (The Verge aracılığıyla) doğrulandı. Şirket, şu anda belirli ülkelerde bir deneme yürüttüğünü, ancak Premium Lite'ın tam dağıtımı hakkında herhangi bir ayrıntı vermediğini söyledi.

Google şöyle dedi: "İskandinav ülkelerinde ve Benelüks'te (İzlanda hariç), kullanıcılara daha da fazla seçenek sunmak için yeni bir teklifi test ediyoruz: Premium Lite, ayda 6,99 € (veya aylık yerel eşdeğeri) tutarındadır ve YouTube'da reklamsız videolar içerir."

Yeni seçenek, standart YouTube Premium aboneliğinin neredeyse yarı fiyatına ancak beklendiği gibi daha az avantaj sunuyor. YouTube Premium Lite, reklamsız YouTube Müzik dinlemeyi içermemesinin yanı sıra, arka planda oynatma ve çevrimdışı indirmeler gibi "premium özellikler" sunmaz. İşin iyi yanıysa, YouTube Premium Lite kullanıcıları ayrıca reklamsız YouTube Çocuk görüntülemesine erişebilecekler.

Şu anda Premium Lite seçeneği, belirli ülkelerde Android, iOS, akıllı TV'ler, oyun konsolları, YouTube Çocuk uygulaması ve web'de test ediliyor. Google yeni katmana yeşil ışık yakmaya karar verirse, YouTube Premium Lite büyük olasılıkla tüm dünyada kullanılabilir.