Piyasada çok sayıda harika bütçe dostu 5G telefon var, ancak pazar hala aşırı doygunluktan uzak. Dünyanın en büyük cep telefonu üreticilerinden biri olan Samsung, 5G destekli Android akıllı telefonların ana sağlayıcılarından biri haline geliyor.

Samsung Galaxy A52s Fiyatı, Özelliği ve Görünümü

Galaxy A52s tam olarak ucuz bir cihaz değil ya da en azından söylentilerin işaret ettiği bu, ancak çok daha pahalı amiral gemilerine iyi bir alternatif. Samsung'un Avrupa'da Galaxy A52s'i 450 € civarında satmayı planladığını öğrendikten sonra, şimdi telefonun tasarımına bir göz atıyoruz.

@Snoopy kısa süre önce, telefonu her açıdan gösteren Samsung Galaxy A52s'nin birkaç görüntüsünü yayınladı. Ayrıca müşterilerin seçebilecekleri dört rengi de görüyoruz: Müthiş Nane, Müthiş Siyah, Müthiş Siyah ve Müthiş Mor. İlginç renk isimleri.

Söz konusu kaynak, Avrupa fiyatının 450 € olduğunu ve sadece 128 GB'lık varyantta satışa sunulacağını yineledi. Daha önceki raporlara dayanarak, Galaxy A52s'in Qualcomm'un Snapdragon 778G yonga setinden güç alacağını ve 5G modeminin hem 6GHz altı hem de mmWave teknolojisini desteklediğini biliyoruz.

Galaxy A52s ile ilgili pek çok şey sır olarak kalsa da, her gün daha fazla bilgi yüzeye çıkıyor, bu nedenle Samsung nihayet telefonu tanıttığında, muhtemelen ortaya çıkaracak hiçbir şey kalmayacak.