Android 12 Güncellemesi Alacak ASUS Telefonlar

Bilgisayar ürünleri ve bileşenleri ile meşhur olan ASUS, akıllı telefon sektöründe de kendini ispat etmeyi başardı. Android 12 güncellemesi alacak ASUS telefonlar hakkında sizlere bir liste hazırladık. Cihazınızın Android 12 güncellemesini alıp almayacağını yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Asus ZenFone 8, ZenFone 8 Flip With Snapdragon 888 SoC Launched: Price, Specifications | Technology News

Android 12 Güncellemesi Alacak ASUS Telefonlar

  • ZenFone 8
  • ZenFone 8 Flip
  • Zenfone 7
  • Zenfone 7 Pro

Cihazınız listede yer almıyorsa güncelleme takivimine sonradan eklenecek olabilir. Gelişmeleri takip etmek istiyorsanız forum sayfamızı kullanabilirsiniz.