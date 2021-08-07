Android 12 Güncellemesi Alacak ASUS Telefonlar

Piyasada çok sayıda harika bütçe dostu 5G telefon var, ancak pazar hala aşırı doygunluktan uzak. Dünyanın en büyük cep telefonu üreticilerinden biri olan Samsung, 5G destekli Android akıllı telefonların ana sağlayıcılarından biri haline geliyor. Samsung Galaxy A52s Fiyatı, Özelliği ve Görünümü Galaxy A52s tam olarak […] Daha Fazla