Bilgisayar ürünleri ve bileşenleri ile meşhur olan ASUS, akıllı telefon sektöründe de kendini ispat etmeyi başardı. Android 12 güncellemesi alacak ASUS telefonlar hakkında sizlere bir liste hazırladık. Cihazınızın Android 12 güncellemesini alıp almayacağını yazımızdan öğrenebilirsiniz.
Android 12 Güncellemesi Alacak ASUS Telefonlar
- ZenFone 8
- ZenFone 8 Flip
- Zenfone 7
- Zenfone 7 Pro
Cihazınız listede yer almıyorsa güncelleme takivimine sonradan eklenecek olabilir. Gelişmeleri takip etmek istiyorsanız forum sayfamızı kullanabilirsiniz.