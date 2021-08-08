Google'ın uzun süreden beri üzerinde uğraştığı Android 12 sonunda gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Diğer telefon markaları gibi Nokia'da bazı cihazlarına Android 12 sürümününün geleceği haberini verdi. Android 12 güncellemesi alacak nokia telefonlar hakkında bilgi almak istiyorsanız, sizin için hazırladığımız listeye göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Android 12 Güncellemesi Alacak Nokia Telefonlar
- Nokia 8.3 5G
- Nokia C01 Plus
- Nokia C20 Plus
- Nokia X10
- Nokia X20
- Nokia G10
- Nokia G20
- Nokia 1.3
- Nokia 2.4
- Nokia 3.4
- Nokia 5.3
- Nokia 5.4
Firma, güncelleme takvimini yeniler veya ekleme yaparsa forum sayfamız üzerinden sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.