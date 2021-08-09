iOS 15, Notlar uygulamasındaki Etiketler özelliği sayesinde kullanıcıların notları düzenlemesini ve bulmasını kolaylaştırıyor. Paylaşılan bir notta kişilerden bahsetmek çok kolaydır, tıpkı bir sosyal ağda birinden bahsedebildiğiniz gibi @ işaretini ve ardından kullanıcının adını yazarak yapılabilir.

iOS'te Paylaşımlı Notta Birinden Etiketleyerek Bahsetmek

İşte nasıl yapılacağı.

Adım 1. Öncelikle notu açarak notu başka bir iOS, iPadOS veya macOS kullanıcısıyla paylaşın.

Adım 2. Notu açtıktan sonra notu paylaş seçeneğine dokunun ve davetiyeyi nasıl göndermek istediğinizi seçin.

Adım 3. Diğer kullanıcı not üzerinde işbirliği yapma davetinizi alıp kabul ettiğinde, onlardan bahsetmeye başlayabilirsiniz.

Adım 4. Notta arkadaşınızdan bahsetmek için, yazma imlecini ondan bahsetmek istediğiniz yere getirin ve '@' yazıp ardından adını yazın. iOS, diğer kullanıcının adını klavyenin hemen üzerinde önerir.

Adım 5. Diğer kullanıcıdan bahsettiğinizde söz konusu kullanıcı bir bildirim alacak ve notta yaptığınız en son değişiklikleri görebilecek.

İşte iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey veya sonraki sürümleri çalıştıran cihazlarda paylaşılan bir notta diğer kullanıcılardan bu şekilde bahsedebilirsiniz.

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