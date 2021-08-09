iPhone'unuzun kilit ekranını görsel olarak tümden değiştirmek istiyorsanız Vide tweak'i kesinlikle denenmeye değer. Bu jailbreak tweak'i kullanıcıların müzik aracının görünümünü değiştirmesine ve aynı zamanda arka planda bir müzik görselleştiricisi kullanmasına olanak tanır.

iPhone'da Kilit Ekranı Müzik Aracını Özelleştirmek ve Görselleştirici Eklemek

Vide'ı kullanarak sadece arka planda harika bir müzik görselleştiricisi eklemekle kalmaz, aynı zamanda müzik widget'ının görünümünü de özelleştirebilirsiniz. Kullanıcıların daha kompakt ve minimalist görünmesini sağlamak için müzik widget'ının öğelerini gizlemelerine olanak tanıyor.

Bu tweak, müzik aracının renklerini değiştirmek, müzik aracındaki albüm resmini yuvarlak yapmak ve aracın yarıçapını değiştirmek için de kullanılabiliyor. Vide tweak ayrıca kullanıcıların kilit ekranı müzik widget'ına kaydırma hareketleri eklemesine izin vererek müziği kontrol etmeyi kolaylaştırıyor.

Bu tweak, stok Müzik uygulamasıyla çalışır ve ayrıca diğer medya oynatıcı ayarlarını da destekler. Vide tweak, kilit ekranı widget'ını özelleştirmenin yanı sıra Denetim Merkezi müzik widget'ını da özelleştiriyor. Tweak, müzik modülünü öne çıkaran ve müzik modülünün sıkıcı görünümüne kıyasla daha benzersiz görünmesini sağlayan renkler ekler.

Vide ince ayarını geliştiricinin özel deposundan (https://repo.xyaman.xyz) ücretsiz olarak indirebilirsiniz. iOS 14 ile çalışır.