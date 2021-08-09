Geçtiğimiz ayın en çok indirilen Android uygulamalarını sizler için derledik. Tahmin edeceğiniz gibi ilk üç sırada Facebook, TikTok ve Instagram yer alıyor. Popülerliğini hızla yükselten ve güçlü bir etkilişime sahip olan uygulamaların en üst sıraları kaptırmaya hiç niyetleri yok. Temmuz ayının en çok indirilen 10 Android uygulaması hakkında bilgi sahibi olmak için aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz.

Temmuz Ayının En Çok İndirilen 10 Android Uygulaması

Facebook TikTok Instagram Messenger WhatsApp Snapchat Zoom Google Meet Telegram WhatsApp Business

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