Temmuz ayının en çok indirilen 10 iOS uygulaması ile ilgili araştırmayı, Sensor Tower adlı araştırma ve analiz platformu sundu. Android cihazlarda olduğu gibi iOS cihazlarda da TikTok zirveyi bırakmıyor. Android telefonlarda en çok indirilen uygulama listesini merak ediyorsanız buraya tıklayarak makalemize bakabilirsiniz.
Temmuz Ayının En Çok İndirilen 10 iOS Uygulaması
- TikTok
- YouTube
- Taobao
- Google Maps
- Messenger
- CapCut
- Gmail
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