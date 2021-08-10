Buradaki büyük atılım ekranı çentikten kurtaran 20MP selfie kamerasının (4'ü 1 arada piksel gruplaması uygulandığında 1,6 µm boyutlu pikseller sunar) ekranın altına gömülmesidir. Kamera 6.67 inç AMOLED ekranın altında gizli. Şeffaflığı en üst düzeye çıkarmak ve bunun sonucunda ışığın selfie kamera sensörüne ulaşması için tamamen yeni bir tür esnek ekran kullanılmış. Bu da tüm iç tasarımı değiştiriyor.

Xiaomi Mix 4 Çıktı: Ekran İçi Kamera, Snapdragon 888+ ve 120W Şarj

Xiaomi, minimum ışık kırılması sağlamak için ekranda algoritmalarla eşleştirilmiş yeni bir mikro elmas piksel deseni kullanıyor. Kameranın üstündeki alanda 400 ppi yoğunluğu vardır, böylece en küçük metin bile mükemmel şekilde okunabilir kalır. Tüm panel Gorilla Glass Victus tarafından korunmaktadır, 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlüğe sahiptir.

Mix 4 seramik arka kapağı geri getirdi ve beyaz, siyah ve gri renklerde geliyor. Stereo hoparlörler Harman/Kardon tarafından ayarlanmış.

Arka kamera kurulumu, OIS'li 1/1.33 inç 108MP ISOCELL HMX ana sensörle eşit derecede etkileyici. 5x optik zoom ve 120mm eşdeğer odak uzaklığına sahip optik olarak stabilize edilmiş 8MP periskop modülü ile birleştirilmiş. Serbest biçimli bir lens ve bildirilen %1 kenar bozulmasına sahip 13 MP ultra geniş açılı kamera üçlüyü tamamlar.

Xiaomi, 8/12GB RAM ve 128/512GB depolama ile eşleştirilmiş en yeni Snapdragon 888+ yonga setini seçti. Pil 4.500 mAh'dir ve pil güçlendirme modunda yalnızca 15 dakikada (varsayılan olarak 21 dakika) dolum yapabilen ışık hızında 120W kablolu şarjın yanı sıra kablosuzda 50W şarj sağlar ve 28 dakikaya çıkar.

Diğer bir önemli özellik, hassas konumlandırma verileri ve akıllı cihaz kontrollerine izin veren ultra geniş bant (UWB) eklenmesidir.

Mix 4, 4.999 CNY'den (770 $) başlar ve 12/512GB model için 6.299 CNY'ye (970 $) kadar çıkar. Çin'deki ilk satışların 16 Ağustos'ta yapılması planlanırken, uluslararası çıkış tarih daha sonraki bir zamanda ayrıntılı olarak açıklanacak.