Temmuz ayında en çok indirilen uygulamalar belli oldu! Bildiğiniz gibi Temmuz ayının Android ve iOS tarafında en çok hangi uygulamaların indirildiğini sizlere aktarmıştık. Android yönünde en çok indirilen uygulamalar listesine buradan, iOS için ise buradan ulaşabilirsiniz. Az sonra göreceğiniz liste ise totalde en çok indirilen uygulamalar hangileri olduğu. Tahmin edeceğiniz gibi TikTok yine zirvede kalmayı başarıyor. Facebook ve Instagram onu takip eden isimler arasında yer alıyor.

Temmuz Ayında En Çok İndirilen Uygulamalar Belli Oldu

TikTok Facebook Instagram Messenger WhatsApp Snapchat Zoom Telegram CapCut Google Meet

Gördüğünüz gibi ilk üçlü yine zirvede kalmayı başarmış. Etkileşim ve kullanıcı deneyimlerine göre sizce ilk 3 farklı mı olmalıydı? Yorumlarınızı öğrenmek için forum sayfamızda sizleri bekliyor olacağız.