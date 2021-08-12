Samsung Galaxy A52 soft reset işlemi konusunda yardım almak için doğru yerdesiniz. Soft reset, veri kaybı yaşamadan telefonunuzu yeniden başlatmanızı sağlar. Yani bu işlem sonucunda cihaz sadece kapanıp açılmış olur.
Samsung Galaxy A52 Soft Reset İşlemi
İlk önce Güç ve Ses kısma tuşlarına basılı tutun.
Bunun sonucunda karşınıza çıkan menüden Kapat / Power off'u seçin. Ve son olarak tekrar aynı butona basarak telefonunuzun kapanmasını sağlayabilirsiniz.
Cihaz tamamen kapandıktan sonra bi 10 saniye kadar bekleyin. Ardından Güç tuşuna basılı tutarak açılmasına yardımcı olabilirsiniz.
Logoyu gördükten sonra parmaklarınızı tuştan çekin. Bize sormak istediğiniz soruları forum sayfamızda paylaşabilirsiniz.