Samsung Galaxy Z Fold 3 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G çıkış tarihi ve fiyat detaylarıyla birlikte ortaya çıktı. Samsung Unpacked etkinliğinde şirket, kitap tarzı menteşeli en yeni katlanabilir cihazını gösterdi. Samsung Galaxy Z Fold 3 önde bir adet 6,2 inç standart ekran ve içinde 7,6 inç boyutunda açılan bir ana ekran dahil olmak üzere iki ekranla çalışıyor.

Ekranlar ve Kameralar

Samsung Galaxy Z Fold 3'ün ön ekranı 6,2 inç HD+ (2268 x 832) Dinamik AMOLED ekrandır (24.5:9 en boy oranına sahiptir.) 387 ppi'ye (inç başına piksel) sahip uzun, ince bir panel ve 120Hz uyarlanabilir yenileme hızı sunuyor (görüntü yenileme hızı). Bu dış (ön) ekran, 10MP, f/2.2, 80 derecelik bir FoV kameraya sahip.

İç panel (katlanabilir panel) geçmişte bir kamera deliği veya çentiği tarafından kesilirdi – şimdi Samsung kamerayı ekranın içine yerleştirdi. Bu ekran altı kamera, f/1.8 diyafram açıklığına ve 80 derecelik bir FoV'ye sahip 4MP yapıdadır.

Galaxy Z Fold 3'ün içindeki ekran, 7,6 inç QXGA+ Dinamik AMOLED 2x özellikte. Samsung'un 2208 x 1768 piksel (374ppi) ile Infinity Flex Display dediği şey bu ve 120Hz uyarlanabilir yenileme hızı ile geliyor. Bu panelde, eski modellere göre daha dayanıklı yeni bir tür koruyucu kapak var.

Samsung Galaxy Z Fold 3'ün arka tarafında, her biri DX özellikli Corning Gorilla Glass ile korunan üç kamera seti bulunuyor. Kameraların her biri 12MP'dir, ancak her birinin kendi özellikleri ile kendi amacı var. Ultra Geniş kamera, F/2.2 diyafram açıklığına ve 123 derecelik bir FoV'ye sahip. Geniş açılı kamera, 83 derecelik bir FoV, F/1.8, OIS ve Dual Pixel otomatik odaklama ile çalışıyor.

Bu cihaz ayrıca PDAF, F/2.4, OIS, 45 derecelik FoV, Çift OIS, HDR10+ kayıt ve İzleme AF özelliklerine sahip bir telefoto kameraya sahip. Bu telefoto kamera, 0,5 çıkış ve 2x optik yakınlaştırmanın yanı sıra 10x'e kadar dijital yakınlaştırmaya sahip. Arkaya bakan kamera dizisinde ayrıca bir LED flaş var.

Kameralar, Samsung Galaxy Z Fold 2'deki kamera dizisiyle (arka dizi) fiilen aynı. Cihazlar arasındaki kamera iyileştirmelerinin tümü yazılım tabanlı. Yazılım tarafında Samsung Galaxy Z Fold 3 ile piyasaya sürülecek birkaç özellik olacak, ancak şu anda söz konusu özellikler için herhangi bir münhasırlık yok gibi. Galaxy Z Fold 3'teki tüm yazılım özellikleri, zaman içinde Galaxy Z Fold 2'ye de sunulacaktır.

Fold 2'den Farklı Olan Nedir?

Samsung Galaxy Z Fold 3, IPX8 su geçirmezliğe, daha hafif, daha ince bir gövdeye* ve katlanabilir ekranında yeni bir koruyucu filme sahip. Samsung, bu koruyucu film ile eski katlanabilir cihazlardan %80 daha dayanıklı olacağını söylüyor. Samsung Galaxy Z Fold 3'ün dış panellerinde Gorilla Glass Victus ve gövdesinin her yerinde Armor Aluminium var – Samsung, bu alüminyumun önceki katlanabilirlere göre %10 daha güçlü olduğunu söylüyor.

*Z Fold 2, 282 g ağırlığa ve en kalın noktasında 6.9 mm kalınlığa sahip bir gövdeye sahipti. Galaxy Z Fold 3, 271 g ağırlığında ve en kalın noktasında 6,4 mm kalınlığında bir gövdeye sahip.

İçeride, ekranın bir kamera çentiği veya deliği yok. Bunun yerine, Galaxy Z Fold 3 bir ekran altı kamera ile çalışır. Samsung kameranın hala iyi görüntü verdiğinden emin olmak için AI görüntü işleme kullanmış.

Galaxy Z Fold 3, S Pen desteği ile çalışır. Kullanıcıların S Pen'i Fold 3'ten ayrı olarak satın almaları gerekecek ve S Pen, Galaxy Note'da olduğu gibi cihaza yerleştirilmiyor. Samsung, Galaxy Z Fold 3 için bir dizi resmi S Pen-kılıf kılıfına ve iki farklı S Pen seçeneğine sahip.

Bir tanesine S Pen Pro denir – adı "Galaxy Common" ve diğer Samsung'larla çalışıyor. Ayrıca S Pen Fold Edition var – Bluetooth yok, biraz daha kısa ve yalnızca Fold 3'te kullanılmak üzere tasarlandı. S Pen Pro, Galaxy Z Fold 3 5G, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Note 20 serisi, Galaxy Tab S7 ve S7+ ve Galaxy Book Pro 360 ile uyumlu.

Galaxy Z Fold 3 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy Z Fold 3, piyasaya çıktığında Phantom Black, Phantom Green ve Phantom Silver renklerinde satışa sunulacak. Samsung Galaxy Z Fold 3'ün başlangıç ​​fiyatı 1799,99 dolar. Cihazı 11 Ağustos ile 26 Ağustos 2021 tarihleri ​​arasında Samsung'dan (ön sipariş üzerine) satın alan kullanıcılar 200 $ Samsung Kredisi alıyor. Shop Samsung uygulamasını veya Samsung'un ana mağaza web sayfasını kullanarak ön sipariş veren ve 3 yıllık Samsung Care+ planına kaydolan kullanıcılar da "toplam plan fiyatı üzerinden indirim" alacak ve ilk 12 ay "aylık ödemesi olmayacak". Samsung, bu 3 yıllık planın "her an iptal edilebilir" olduğunu öne sürüyor.

(Yaklaşık) 1800 $ başlangıç fiyatı, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip (UFS3.1 ile) sürümün fiyatı. Ayrıca 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama (UFS3.1 de) içeren bir sürüm olacak ve her iki sürüm de Qualcomm Snapdragon 888 SoC ile çalışıyor. Samsung Galaxy Z Fold 3 ön sipariş tarih aralığı 11 Ağustos'ta başlıyor ve tam nihai Samsung Galaxy Z Fold 3 çıkış tarihi 27 Ağustos 2021.