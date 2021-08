WhatsApp artık mesaj geçmişinin ve içeriğin Android ve iOS arasında aktarılmasını destekliyor. Bu özellik Samsung'un Unpacked etkinliği sırasında resmi olarak duyuruldu. Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3, iOS cihazlarından Android'e mesaj taşımaya izin veren ilk Android cihazlar olacak.

WhatsApp Mesajlarını Android ile iOS Arasında Taşıma Desteği

Bu özellik, "önümüzdeki haftalarda" diğer tüm Android cihazlara ve iPhone'lara ulaşmadan önce kademeli olarak Android 10 veya üzeri Samsung cihazlarında kullanıma sunulacak. Bu yeni seçenek için net bir zaman çerçevesi yok, ancak görünüşe göre Samsung, iPhone kullanıcılarını Samsung'a geçiş yapmaya ikna edebileceği umuduyla münhasırlık sağlamak için ipleri eline aldı. WhatsApp, Android kullanıcılarının iPhone'lara ne zaman veri aktarabileceklerini netleştirmedi.

Nasıl Yapılıyor?

Hem iOS hem de Android cihazlar USB-C – Lightning bağlantı kablosu ile fiziksel olarak bağlanarak sohbetleri aktarmak mümkün hale geliyor. Ne yazık ki internet üzerinden aktarım desteklenmiyor.

bkz. iOS: WhatsApp Mesajlarını Android'e Aktarma

Sohbet geçmişinizin, resimlerinizin ve sesli mesajlarınızın birden fazla bulut yedeğine sahipseniz, yedekler birleştirilemiyor. Bunun yerine, yeni bir yedekleme yapıldığında aktarılan veriler mevcut yedeklemenin üzerine yazılır.

WhatsApp, on yıldan fazla bir süre önce kurulduğu günden bu yana dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri haline geldi. O zamandan beri, mesajlaşma uygulaması her zaman tek bir cihazda tek bir kurulumla sınırlıydı. Telefonları değiştirmek, mesajların, resimlerin, sohbetlerin ve sesli notların yeni bir cihaza geri yüklenebilmesi için kullanıcıların yerel depolamaya yedekleme yapmaları gerektiği anlamına geliyordu ancak işletim sistemleri arasında veri aktarımı hiçbir zaman mümkün olmadı. Her şeye rağmen servis pratiklikte Telegram'ın çok gerisinde.