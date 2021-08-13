Telefon şarj cihazı konektörlerindeki çeşitlilik 2011'den beri azaltıldı ancak şimdi Avrupa Birliği evrensel bir çözüm için bastırıyor. Reuters'a verdiği demeçte, AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun şu anda ortak bir mobil şarj çözümü için bir teklif taslağı hazırladığı öğrenildi. Yasamanın eylül ayında sunulması bekleniyor.

AB'den Evrensel Mobil Şarj Cihazı Yasa Başvurusu

Şarj cihazı gibi aksesuar satışlarından kar eden Apple'ın bu tür yasalardan zarar görmesi muhtemel. EC tarafından sipariş edilen 2019 tarihli bir araştırmaya göre, telefonların yalnızca %21'inde Lightning konektörü kullanılıyor ve %79'u micro-USB veya USB-C'den oluşuyor. Kaynak, yasanın taslağı hakkında daha fazla ayrıntı vermedi, ancak Avrupa Parlamentosu'ndaki milletvekillerinin ortak bir şarj cihazı lehinde oy kullandığını zaten biliyoruz.

Evrensel şarj cihazı standardının oluşturulmasının ana nedenleri arasında çevresel etki ve kullanıcı rahatlığı var.

Apple ise tüketicilerin evrensel olarak ortak olan yeni bir şarj cihazına geçmek zorunda kalırsa "yeniliğe zarar vereceğini" ve "bir elektronik atık dağı" yaratacağını belirtti. Ayrıca endüstrinin doğal olarak USB-C çözümüne doğru ilerlediğini ve bu nedenle herhangi bir doğrudan düzenlemenin gereksiz olacağını belirtti. Apple'ın bu konudan rahatsız olduğu açık.