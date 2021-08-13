Qualcomm'un Snapdragon 888 çipseti bazı telefonlarda çılgınca düzeyde sıcak çalışmasıyla biliniyor. Snapdragon 865/865+/870 ailesinde ise bu sorun yok. Yeni nesil Qualcomm'un birinci sınıf yonga setlerinin 888'den daha serin olmasını bekliyorsanız bir sürprizle karşılaşabilirsiniz.

Snapdragon 895/898 ile %20 Performans Artışı

Çin'den gelen bir söylentiye göre, Samsung'un 4nm litografisini kullanan örneklerin ilk testi, SM8450 model numarasına sahip ve Snapdragon 895 veya 898 olarak isimlendirilecek yeni çiplerin performansta %20'lik bir iyileşme getirdiğini gösteriyor. Çipe tahmini olarak 895 diyoruz ve kesin ve resmi adı henüz bilinmiyor.

Bu performans artışı (sözde 888 veya 888+ ile karşılaştırıldığında) açıkçası memnuniyetle karşılanacak bir gelişme olsa da, madalyonun bir diğer yüzü de var ve bu da yeni çipin çok ısınmasıdır. Maalesef daha fazla ayrıntıya sahip değiliz ve zaten erken bir numune testidir, bu nedenle ilk çiplerin müşterilere gönderilmesinin beklendiği Kasım/Aralık arasında işler önemli ölçüde iyileşebilir (veya iyileşmeyebilir).