Apple Watch'ta Pil Ömrünü Artırmak

Apple Watch'un pil ömrünü iyileştirmek ve şarj cihazına takılana dek Apple Watch'unuzun kullanım süresini önemli ölçüde artırmak için mükemmel Apple Watch pil ömrü iyileştirme ipuçlarına göz atın.

Apple Watch'ta Pil Ömrünü Uzatma Yolları

Her Zaman Açık Ekranı Kapatın

Digital Crown'a dokunarak ana ekrana erişin.

Ayarlar'ı açın ve Ekran ve Parlaklık seçeneğine gidin.

Ekran ve Parlaklık seçeneğine dokunun ve kapatın.

Bunu yapmak, Apple Watch pil ömrünü gözle görülür bir farkla artıracaktır.

Daha Az Renkli Minimalist Kadranlar Kullanın

Apple Watch bir OLED ekrana sahiptir; bu da yalnızca bilgileri göstermesi gereken piksellerin açık olacağı anlamına gelir ve ekranın geri kalanında pikseller kapalı olur. Bu durum ekranın kullandığı güç miktarını önemli ölçüde azaltıyor. Minimalist saat kadranları kullanarak, açık piksel sayısını azaltır ve pil ömrünü artırırsınız.

Egzersiz Sırasında Güç Koruma Modu

iPhone'unuzda Watch uygulamasını açın ve My Watch sekmesine dokunun.

Şimdi Egzersiz seçeneğine gidin.

Son olarak, Egzersiz ayarları sayfasında Güç Koruma Modu geçişini etkinleştirin.

Bildirimleri Azaltın

iPhone'da Watch uygulamasını açın ve Bildirimler'e gidin.

iPhone Uyarılarını Yansıt'ın altından aşağı kaydırın ve uygulamaların yanındaki bildirim geçişlerini kapatın.

Ekranı Uyandır'ı Kapatın

Bileğinizi çevirdiğinizde ekranın açılmasını kapatarak Apple Watch pil ömrünü artırabilirsiniz.

Apple Watch'ta Ayarlar'ı açın ve Genel'e gidin.

Şimdi Ekranı Uyandır seçeneğine dokunun.

Ekranı Uyandır'ı kapatın.

Hareketi Azaltın

Apple Watch'ta Hareketi Azaltma geçişini açarak saatinizdeki animasyonların çoğunu devre dışı bırakabilirsiniz.

Apple Watch'ınızda Ayarlar'ı açın ve Erişilebilirlik'e gidin.

Şimdi Hareketi Azalt seçeneğine dokunun.

Son olarak, Hareketi Azalt geçişini açın.

Kan Oksijen Takibi

Apple Watch'ta Ayarlar'ı açın ve Sağlık'a gidin.

Nabız seçeneğine dokunun.

Kalp Atış Hızı geçişini kapatın.

Hücresel Bağlantıyı Kapat

Kontrol Merkezi ekranına erişmek için Apple Watch'ta yukarı kaydırın.

Kapatmak için Hücresel düğmesine dokunun.

Etkinlik Hatırlatıcılarını Kapatın

Apple Watch aynı zamanda bir fitness takipçisi olduğundan gün boyunca farklı türlerde Etkinlik Hatırlatıcıları gönderir. Etkinlik hatırlatıcılarını kapatarak Apple Watch pil ömründen tasarruf edebilirsiniz.

Apple Watch'ta Ayarlar'ı açın ve Etkinlik'e dokunun.

Bir sonraki ekranda, Hatırlatıcılar, Günlük Koçluk, Hedef Tamamlama, Özel Mücadeleler ve Etkinlik Paylaşım Bildirimleri için geçişleri kapatın.

Nefes Hatırlatıcılarını Kapatın

Apple Watch pil ömrünü uzatmak için Nefes Hatırlatıcılarını kapatın. Sadece şu adımları izleyin.

Apple Watch'ta Ayarlar'ı açın ve Nefes'e gidin.

Daha sonra Nefes Hatırlatma seçeneğine dokunun.

Şimdi Hiçbiri seçeneğini seçin.

Dokunsal Geri Bildirimleri Azaltın veya Kapatın

Apple Watch'ınız hem eğlenceli hem de faydalı olan birçok dokunsal geri bildirim gönderir. Ancak Apple Watch pilini en üst düzeye çıkarmak ana hedefinizse, Apple Watch'ta Dokunsal Geri Bildirimleri kapatmanız daha iyi olur. Bu, aşağıdaki adımları izleyerek yapılabilir.

Watch'ta Ayarlar'ı açın ve Ses ve Dokunuş'a gidin.

Aşağı kaydırın ve Dokunma Uyarıları ve Crown Dokunmaları için geçişi kapatın.

Son çare: Güç Koruma Modu

Apple Watch, temel ayarlar dışındaki tüm Apple Watch özelliklerini kapatarak pil ömrünü uzatan özel bir Güç Koruma Modu'na sahiptir. Ayarlar -> Pil bölümüne gidip Güç Koruma düğmesini kaydırarak Güç Koruma Modu'nu hızlı bir şekilde açabilirsiniz.

Yan düğmeyi basılı tutarak Güç Koruma Modu'ndan çıkabilirsiniz.

Uzun Süreli Pil Sağlığını İyileştirin: Pil Şarjını Optimize Edin

Bu, Apple Watch'ta Pili Optimize Etme özelliği etkinleştirilerek yapılabilir. Bu özellik etkinleştirildiğinde Apple Watch, şarj etme davranışınızdan öğrenir ve kullanmanız gerekene kadar %80 şarjın bitmesini bekler.

Bu, pilin eskimesini azaltmaya yardımcı olur ve sonuç olarak Apple Watch'unuzun pilinin daha verimli çalışmasını sağlar.