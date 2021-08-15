iCloud Private Relay'i Belirli WiFi Ağlarında Kullanmak

Bu kılavuzda, iPhone, iPad veya iPod touch'ınızdaki belirli Wi-Fi ağları için iCloud Private Relay gizlilik özelliğini nasıl etkinleştirebileceğinizi veya devre dışı bırakabileceğinizi göstereceğiz. iOS 15 veya sonraki bir sürümünü çalıştıran cihazlarda Apple, iCloud Private Relay adlı yeni bir özelliği kullanıma sundu.

Belirli Wi-Fi Ağları için iCloud Private Relay Nasıl Etkinleştirilir veya Devre Dışı Bırakılır?

iCloud Private Relay'i iPhone veya iPad'inizdeki iCloud ayarlarından etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz, ancak bunu cihazınızın bağlandığı belirli Wi-Fi ağları için de açıp kapatabilirsiniz. Belirli Wi-Fi ağları için iCloud Private Relay'i etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir.

Adım 1. Ayarlar'ı açın ve Wi-Fi'ye gidin.

Adım 2. Güvenilir Wi-Fi ağınıza bağlanın ve ardından adının yanında bulunan 'i' düğmesine dokunun.

Adım 3. Devre dışı bırakmak istiyorsanız, bir sonraki ekranda iCloud Private Relay geçişini kapatın.

Adım 4. Etkinleştirmek istiyorsanız, iCloud Private Relay geçişini açın.

iPhone veya iPad'de iCloud Private Relay Nasıl Açılır veya Kapatabilir?

Cihazınızda iCloud Private Relay'i tamamen etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyerek yapabilirsiniz.

Adım 1. Ayarlar'a gidin ve adınıza dokunun.

Adım 2. Bir sonraki ekrandan iCloud'a ve ardından 'Private Relay' seçeneğine dokunun.

Adım 3. Açmak için geçişi etkinleştirin. Kapatmak için geçişi kapatın.

iCloud Private Relay özelliğinin yalnızca iCloud+ aboneliğinde kullanılabildiğini unutmayın. iCloud Private Relay'i belirli Wi-Fi ağlarında seçici olarak etkinleştirmenin ve diğerlerinde kapalı tutmanın yolu budur.