Samsung bu hafta birkaç yeni katlanabilir telefon duyurdu, ancak Motorola'nın da katlanabilir telefonları olduğunu biliyor muydunuz? 2019'daki Razr gibi, şirket katlanabilir bir ekran ve nostalji gövdeli güzel bir cihaza sahip.

Motorola Razr Android 11 Güncellemesi

Android 12'nin Google tarafından birkaç hafta içinde yayınlanacağını görmek güzel olsa da, bugün bu model şimdi Android 11 güncellemesini almaya başlıyor. Razr, hayata Android 9 Pie çalıştırarak başladı ve sonunda Android 10'a yükseltildi. Şimdi 11'e geçme zamanı.

Şu an itibariyle, yeni sürüm yalnızca ABD'de satın alınan telefonlara çıkıyor. Yeni yapı, RPV31.Q2-62-7-10 olarak etiketlenmiş ve Temmuz 2021 güvenlik yamalarını içerir.

Bunun yanı sıra, Konuşmalar ve Sohbet Balonları, yeni medya kontrolleri, tek seferlik izinler vb. dahil olmak üzere Android 11'deki tüm yeni şeyleri de alıyorsunuz.

Güncellemenin aşamalı olarak dağıtılması muhtemeldir, bu nedenle tüm birimlere ulaşması birkaç gün sürebilir. Güncelleme bildirimini almadıysanız ve manuel olarak kontrol etmek istiyorsanız Ayarlar > Telefon hakkında > Sistem güncellemeleri'ne gidin.