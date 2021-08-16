Apple Watch: Kol Kaldırıldığında Uyandır'ı Açmak

Apple Watch'ınızda bu özellik etkinleştirildiğinde, bileğinizi kaldırmanız otomatik olarak ekranı açar ve bileğinizi indirdiğinizde saatinizin ekranı otomatik olarak kapanır. Peki Apple Watch'ta Kol Kaldırıldığında Uyandır özelliği nasıl açılır veya kapatılır?

Apple Watch'ta Kol Kaldırıldığında Uyandır Nasıl Açılır?

Adım 1: Uygulamaları liste görünümünde görmek için Digital Crown'a dokunun.

Adım 2: Uygulamalar listesinden Ayarlar uygulamasına dokunun.

Adım 3: Şimdi Genel'i açın.

Adım 4: Ardından, Ekranı Uyandır'a dokunun.

Adım 5: Ardından, Kol Kaldırıldığında Uyandır seçeneğini açın.

Kol Kaldırıldığında Uyandır Nasıl Kapatılır?

Adım 1: iPhone'da Watch Uygulamasını açın.

Adım 2: Ardından, Saatim sekmesine dokunun.

Adım 3: Şimdi, Genel'e dokunun.

Adım 4: Ekranı Uyandır seçeneğine dokunun.

Adım 5: Son olarak, Kol Kaldırıldığında Uyandır özelliğini devre dışı bırakın.

Bu kadar!

Özelliği iPhone Üzerinden Açmak

Adım 1: iPhone'unuzda Watch uygulamasını başlatın.

Adım 2: Alt menüden Saatim sekmesine dokunun.

Adım 3: Şimdi Genel'e dokunun.

Adım 4: Aşağı kaydırın ve Ekranı Uyandır seçeneğine dokunun.

Adım 5: Burada, Kol Kaldırıldığında Uyandır seçeneğini AÇIK konuma getirmeniz yeterlidir.

Apple Watch'ınızda bu özellik etkinleştirildiğinde, bileğinizi kaldırmanız yeterlidir; saatinizin ekranı otomatik olarak açılır. Şimdi bu harika özelliği Apple Watch'ınızda kullanmaya hazırsınız. Saatinizi kullanmak istediğinizde hala Digital Crown'a dokunabilirsiniz ancak sadece bileğinizi kaldırarak saatinizin ekranını açabilirsiniz.