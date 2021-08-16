Disney+ Netflix'e Yetişiyor Ancak Gelirde Çok Geride

Seeking Alpha'ya göre, küresel olarak Netflix'in 209 milyon ücretli abonesi var ve bu müşterilerin 74 milyonu ABD ve Kanada'da yaşıyor. Disney'in Hindistan'daki yüksek hacimli ancak düşük gelirli hizmeti Hotstar dahil, Disney+'ın dünya çapında 116 milyon kullanıcısı var. Hulu ve ESPN'i de eklerseniz, Disney'in akış hizmetlerinin genel toplamı 174 milyon aboneye yaklaşıyor.

Disney+ Netflix ile Farkı Kapatıyor, HBO Max Üçüncü

Netflix ve Disney+, video içerik akışı söz konusu olduğunda bir ve iki numara olarak kabul edilirse, HBO Max üçüncü sıradaki meşru rakip olabilir. 47 milyonu eyaletlerde olmak üzere 67,5 milyon küresel abonesi var. Aynı zamanda, ABD'de 2,8 milyon ve küreselde 3,6 milyon abone ekleyerek ikinci çeyrekte Netflix'ten daha iyi performans gösterdi. KBOG ağırlığı 11,90 ABD dolarıdır.

Disney+ dünya genelinde kullanıcı başına ortalama gelirde (KBOG) 4,16 ABD doları ile Netlix'e göre çok düşük

Netflix'in Disney+ üzerinde büyük bir liderliğe sahip olduğu alanlardan biri kullanıcı başına ortalama gelirdir (KBOG). ABD'de Netflix, Disney+'ın 4,16 dolarlık cüzi küresel KBOG'ye kıyasla abone başına 14,54 dolar kazanıyor. Bu rakam, Hotstar'ın güçlü büyümesinden çok etkilendi. Disney CEO'su Bob Chapek, abonelik sayısını artırmak için 12 Kasım'ın "Disney+ Günü" olacağını bile duyurdu. Kısacası Disney+, Netflix ile popülerlik farkını kapatıyor ancak gelirde tablolar farklı.