Galaxy Z Fold 3'ün Yeni Tür OLED Ekranı Nedir?

Samsungs'un önceki telefonlarının kullandığı geleneksel OLED ekranı üç ana katmandan oluşuyor: Ana OLED paneli altta, Samsung'un UTG (ultra ince cam) katmanı en üstte. Ortada, herhangi bir ışık yansımasını ortadan kaldırmak için yerleştirilen polarizör bulunur – ancak varsayılan olarak ekrandan gelen ışığın büyük bir bölümünü de bloke eder ve ışık verimliliğini yarıdan fazla azaltır.

Galaxy Z Fold 3'ün Yeni Tür OLED Ekranı

Öte yandan Eco2 OLED adlı yeni ekran teknolojisinin piyasaya sürülmesiyle Samsung, ekranın tüm orta katmanını ortadan kaldırarak polarizörü iptal etti. Bunun yerine, OLED panelin kendisini yeni bir laminat yapı içerecek şekilde değiştirdi. Böylece polarizörün işi devralandı ve istenmeyen yansımalar da azaldı.

Eco2 OLED, %25 daha fazla güç tasarrufu sağlar

Samsung'a göre bu hamle ışık geçirgenliğini %33 oranında artırarak genel olarak %25 oranında daha az güç tüketimi sağlıyor. Bunlar oldukça büyük rakamlar ve Samsung, Eco2 OLED'in yenilikçi UPC (panel altı kamera, PAK) teknolojisini uygulamayı gerçekten kolaylaştırdığını, artan OLED ışık akışının panel altı kamera modülüne de ulaştığını ve daha fazla ışık sağladığını ve performansını iyileştirdiğini söylüyor.

OLED ekranların bu yeni, geliştirilmiş yorumu şimdiye kadar yalnızca Z Fold 3'te uygulandı, Galaxy Z Flip 3 ise geleneksel bir Super AMOLED ekran ile geliyor. Katlanabilir akıllı telefon 27 Ağustos'ta mağazalara ulaştığında, kullanıcılar yeni ekran teknolojisinin farklı görünüp görünmediğini veya farklı bir şey hissedip hissetmediklerini veya beklenmeyen eksiklikleri olup olmadığını anlayacak – pek olası görünmese de.