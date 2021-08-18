iPhone, iPad'de Safari Arka Plan Görselini Değiştirmek

Safari arka planları iCloud cihazları arasında senkronize edilir; bir görüntüyü iPhone'unuzun Safari arka planı olarak ayarlarsanız, aynı zamanda iPad'inizin Safari arka planı haline gelir ve bunun tersi da geçerli. Peki nasıl yapılır?

iPhone'da Safari'de Arka Plan Resmi Nasıl Değiştirilir?

iPhone, Safari'de nasıl kolayca arka plan resmi ekleyebileceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

iPhone'unuzda Safari tarayıcısını başlatın ve yeni bir sekme açın.

Yeni sekmedeyken Başlangıç ​​Sayfası ekranını tamamen aşağı kaydırın ve 'Düzenle' düğmesine dokunun.

Arka Plan Görüntüsü geçişini etkinleştirin ve Safari arka planı olarak ayarlamak için herhangi bir varsayılan görüntüyü seçin.

Özel bir arka plan kullanmak istiyorsanız, '+' düğmesine dokunun ve resim kitaplığınızdan uygun herhangi bir resmi seçin.

iPad'de Safari'de Arka Plan Resmi Nasıl Değiştirilir?

iOS 15 veya sonraki bir sürümünü çalıştıran bir aygıtta iPad Safari'de arka plan görüntüsünü değiştirmek için şu adımları izleyin.

iPad'inizde Safari'yi açın ve yeni bir sekme açın.

Yeni sekmedeyken Başlangıç ​​Sayfası ekranını aşağı kaydırın ve 'Düzenle' düğmesine dokunun.

Arka Plan Görüntüsü geçişini etkinleştirin ve Safari arka planı olarak ayarlamak için herhangi bir varsayılan görüntüyü seçin.

Arka planınız olarak özel bir resim kullanmak istiyorsanız, '+' düğmesine dokunun ve resim kitaplığınızdan uygun herhangi bir resmi seçin.

iPhone ve iPad'de Safari'ye bu şekilde arka plan resmi ekleyebilirsiniz. Bu kılavuzda özetlenen adımları kullanarak, iPhone veya iPad'inizin Fotoğraflar kitaplığındaki herhangi bir resmi kullanarak Safari'ye özel bir arka plan da ekleyebilirsiniz.