Safari Adres Çubuğunu Aşağı Almak

iOS 15 veya sonraki sürümlerde Apple, kullanıcıların kişisel tercihlerine bağlı olarak Adres Çubuğu'nu ekranın üstüne veya altına taşımasına olanak tanır. Kullanıcılar, Ayarlar'dan Sekme Çubuğu ve Tek Sekme seçenekleri arasında geçiş yapabilir ve Safari'nin cihazlarda çalışma şeklini değiştirebilir.

Adımlar

Sekme Çubuğu ve Tek Sekme arasında geçiş yapmak çok kolaydır. Cihazınızda birkaç basit adımı gerçekleştirerek Safari adres çubuğunu hızlıca yukarı veya aşağı taşıyabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyin.

Adım 1. Ayarlar'ı açın ve Safari seçeneğine gidin.

Adım 2. Safari sayfasında Sekme Çubuğu veya Tek Sekme seçeneklerinden birini seçin.

Hangi seçeneği seçerseniz seçin, Safari size tercih ettiğiniz adres çubuğu deneyimini verecek şekilde anında geçiş yapar. Çubuğu üste yerleştirmek bazı özelliklerin kaybı anlamına geliyor.

Safari'de kaydırarak sekme değiştirmek

Burada bilmeniz gereken bir şey, Sekme Çubuğu seçeneğinin yalnızca adres çubuğunu en alta yerleştirmekle kalmayıp, aynı zamanda Safari web sitesi sekmeleri arasında geçiş yapmanın daha kolay bir yolunu da eklemesidir.

Adres çubuğunda parmağınızı sola veya sağa kaydırarak sekmeler arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz, son sekmedeyken sola kaydırarak da hızlıca yeni bir Safari sekmesi açabilirsiniz.

Bu işlev, Tek Sekme seçeneğini tercih ettiğinizde ve adres çubuğu üstte olduğunda kullanılamaz. Üst ve alt adres çubukları arasında geçiş yapma özelliği iOS 15 veya sonraki sürümlerde mevcuttur.