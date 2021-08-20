iOS'te Notlar uygulamasında artık, kullanıcıların Notlarını kolaylıkla kategorilere ayırmasını ve düzenlemesini kolaylaştıran Etiketler özelliği bulunuyor. Notlar uygulamasındaki etiket ve etiket tarama özelliği sayesinde kullanıcılar, notları hızlı ve verimli bir şekilde bulabilir ve bir hashtag altındaki tüm notları tek bir yerde görebilir. Notlar uygulama etiketlerini kullanmak ve etiket tarayıcısında notları bulmak çok kolaydır. Bu özellik, iOS 15 ve iPadOS 15 veya sonraki sürümlerde kullanılabilir.

iOS Notlar'da Etiket Özelliği Nasıl Kullanılır?

iOS'un en son sürümünü çalıştırdıktan sonra, seçtiğiniz ilgili bir hashtag'i ekleyerek Notes uygulamasının Etiketler özelliğini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Örneğin, Yemek Pişirme ile ilgili birden fazla notunuz varsa, o zaman #Yemek'i notun herhangi bir yerine koyabilirsiniz. Benzer şekilde #Kamp, #Liste, #Alışveriş, #Market gibi hashtag'leri de kullanabilirsiniz.

Bir veya daha fazla yeni veya mevcut nota etiket eklediğinizde bunlar Notlar uygulamasının Klasörler sayfasında bulunan Etiket Tarayıcısı'nda görünecektir.

Bu hashtag'in altına yerleştirilen tüm notları tek bir yerde toplamak için Etiket tarayıcısında istediğiniz Not Etiketine dokunabilirsiniz.

Hashtag'in sayfası, o etikete ait tüm notları listeler. Buradan bu notlara hızlıca ulaşabilir, silebilir, paylaşabilir veya bir klasör altına yerleştirebilirsiniz.

Notes uygulaması Etiketler özelliği iOS 15 ve iPadOS 15'te eklenmiştir. Bu özellik, macOS Monterey veya sonraki sürümleri çalıştıran Mac'lerde de mevcuttur.

Etiketler için Özel Akıllı Klasörler

Etiketleri oluşturduktan sonra, hepsini Özel Akıllı Klasörler'deki tek bir klasörde de toplayabilirsiniz. Özel Akıllı Klasörler, notları etiketlere dayalı olarak tek bir yerde otomatik olarak toplar.

Bir Akıllı klasör için birden fazla etiket seçebilirsiniz ve bu etiketi içeren tüm notlar otomatik olarak bu klasöre eklenecektir.

Notları etiketlere göre düzenlemek için Yeni Akıllı Klasör oluşturmak kolaydır. Notlar uygulamasındaki Klasörler sayfasına erişmeniz ve ekranın sol alt köşesinde bulunan yeni klasör düğmesine dokunmanız yeterlidir.

Menüden Yeni Akıllı Klasör'ü seçin ve sonraki sayfada içerisine eklemek istediğiniz etiketleri seçin.