iPhone'da Alarm Erteleme Süresini Değiştirmek

iPhone erteleme süresi 9 dakikadır. Android akıllı telefonlar daha uzun erteleme süresi sağlar. Nedeni mekanik çalar saatlerin fiziksel sınırlamalarından geliyor. Yani o klasik mekanik saatlerde erteleme süresini 10 dakikaya ayarlamak mümkün değildi. Bu nedenle, garip bir nedenle Apple bu trendi sürdürdü ve değiştirme seçeneği olmadan standart olarak 9 dakikalık bir erteleme ekledi.

Peki çözüm nedir? Peki, iPhone'unuzda 2, 5 veya 10 dakikalık aralıklarla birden fazla alarm ayarlayabilirsiniz. Yani istediğiniz zaman aralığını seçebilirsiniz.

iPhone'da erteleme süresini değiştirmek için şu adımları izleyin:

Saat Uygulamasında iPhone Erteleme Süresi Nasıl Değiştirilir?

Yararlanabileceğiniz birkaç yol ve geçici çözüm vardır. iPhone'unuz jailbreak'liyse, alarmlarınız için özel Erteleme süresi eklemek için Sleeper (Legacy) tweak'ini doğrudan stok Saat uygulamasından indirebilirsiniz.

Jailbreakli değilseniz, aşağıdaki adımları takip edebilir ve kendi seçtiğiniz aralıklarla birden fazla alarm ayarlayabilirsiniz:

Adım 1. 'Saat' uygulamasını başlatın ve Alarmlar bölümüne gidin.

Adım 2. Yeni bir alarm oluşturmak için sağ üst köşedeki '+' simgesine dokunun.

Adım 3. Geçiş düğmesine dokunarak 'Erteleme'yi kapatın.

Adım 4. Saati yukarı ve aşağı kaydırın ve alarmı kurmak için tercih ettiğiniz zamanı seçin.

Adım 5. Sağ üst köşede, 'Kaydet'e dokunun.

Not: Tercih ettiğiniz aralıklarla birden fazla alarm ayarlamak için 2-5 arasındaki adımları tekrarlayın.

Üçüncü taraf alarm uygulamalarını kullanın

Jailbreak yapmak bir seçenek değilse ve çeşitli zaman aralıklarında birden fazla alarm kurmak istemiyorsanız, iPhone'unuza her zaman bir üçüncü taraf alarm uygulaması indirebilirsiniz. Aşağıda listelenenler gibi çoğu alarm uygulaması, birden çok erteleme seçeneği sunar.